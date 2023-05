Vittorie di Golden State e New York in gara 5 dei playoff della Nba. A Ovest, i Warriors superano per 121-106 i Los Angeles Lakers e accorciano sul 3-2 nella serie. Steph Curry firma 27 punti, 20 i punti di Andrew Wiggins. Per i Lakers non basta un LeBron James da 25 punti e 9 rimbalzi. Gara 6 si disputerà a Los Angeles, con i gialloviola che avranno un secondo matchpoint. Ad Est, successo per i Knicks sui Miami Heat per 112-103 in Gara 5 grazie ai 38 punti di Jalen Brunson e ai 26 di RJ Barrett. Non bastano a Miami i 19 con 9 assist di Jimmy Butler. Gara 6 si giocherà di nuovo in Florida, con Miami che avanti 3-2 avrà un secondo match point per chiudere la serie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata