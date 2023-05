L'Italia della pallacanestro sul possibile arrivo in azzurro del rookie dell'anno della Nba

“Banchero? La situazione è che se non c’è Banchero noi abbiamo Pozzecco. Ci basta lui”. Così Gianni Petrucci, presidente della Fip, intervenuto a ‘Il Foglio Sportivo a San Siro’, evento organizzato dal quotidiano milanese al Meazza. “Copre ogni deficit. Da quando c’è lui, tutti hanno un grande entusiasmo nel venire in Nazionale. Questo dimostra che è un allenatore che sa fare l’allenatore”, aggiunge. Chiamato in causa, il ct azzurro ha a sua volta dichiarato: “Banchero potrebbe giocare con l’Italia, ma ora siamo arrivati al dunque e rispetteremo qualsiasi sua decisione”.

