L'italoamericano è il terzo a vincere il riconoscimento con la maglia degli Orlando Magic dopo Shaquille O'Neal e Mike Miller: ha ottenuto 98 voti su 100

Paolo Banchero è stato eletto Rookie of the Year della stagione Nba. L’italo-americano ha aiutato i suoi Magic a passare dalle 22 vittorie della scorsa stagione alle 34 del club quest’anno, contendendo anche per un posto nei play-in Nba. Ha una media di 20 punti a partita. Ha disputato 15 partite con almeno 25 punti, un altro record per un debuttante in questa stagione. Banchero è diventato il terzo giocatore dei Magic a vincere il titolo di rookie dell’anno, unendosi a Shaquille O’Neal nel 1993 e Mike Miller – suo attuale agente – nel 2001. Banchero, durante la trasmissione TNT in cui c’è stato l’annuncio stanotte, ha ricordato una conversazione che ha avuto con Miller la notte del draft: “Mi ha guardato e mi ha chiesto se sarei stato il debuttante dell’anno”, ha detto Banchero. “Ho detto con sicurezza di sì. Era solo un obiettivo che ho sempre avuto, qualcosa che ho tenuto d’occhio dal momento in cui sono stato ingaggiato. Sono contento di essere stato in grado di farlo”. Banchero ha ottenuto 98 dei 100 voti da una giuria di giornalisti ed emittenti che coprono il campionato. Jalen Williams degli Oklahoma City Thunder è arrivato secondo e Walker Kessler degli Utah Jazz è arrivato terzo. Kessler ha ottenuto i due primi voti che Banchero non ha ricevuto. Banchero è la prima scelta numero 1 a vincere il premio nella stagione subito dopo essere stato ingaggiato dai tempi di Karl-Anthony Towns nel 2016; Ben Simmons ha vinto il premio nel 2018, due anni dopo essere arrivato al primo posto.

