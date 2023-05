In tribuna a Los Angeles anche Kim Kardashian e l'attore Chris Pratt

C’era anche Jack Nicholson ad assistere alla sfida di basket tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors andata in scena mercoledì 8 maggio. Moltissime le stelle presenti in tribuna vip durante gara 4 della semifinale della Western Conference, vinta dai gialloviola per 104-101. Lebron James e compagni si sono portati sul 3-1 nella serie e sono sempre più vicini alle finali di Conference dei playoff Nba. Oltre al celebre attore c’erano anche Leonardo Di Caprio, il collega Chris Pratt, l’ex campione Nba Kareem Abdul-Jabbar, il pugile Floyd Mayweather Jr. e Kim Kardashian.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata