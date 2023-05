Embiid conquista il titolo di Mvp della regular season, dietro di lui Jokic e Antetokounmpo

I Los Angeles Lakers trascinati dalla coppia Anthony Davis-LeBron James vincono gara-1 al Chase Center, prendendosi subito il fattore campo nella serie contro i Golden State Warriors. A New York, i Knicks approfittano dell’assenza di Jimmy Butler per pareggiare la serie contro Miami, pur soffrendo fino all’ultimo. Di seguito i risultati della notte Nba: New York Knicks-Miami Heat Gara-2 111-105 (Serie 1-1); Golden State Warriors-Los Angeles Lakers Gara-1 112-117 (Serie 0-1).

La stella dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid ha invece vinto il titolo di Mvp per la regular season 2022-23. Un premio conquistato davanti agli ultimi due Mvp della Lega: Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, rispettivamente leader dei Denver Nuggets e dei Milwaukee Bucks. Il numero 21 di Philadelphia ha ottenuto 915 punti. Fuori dalla classifica LeBron James che per la prima volta in vent’anni di carriera non ha ottenuto nemmeno un voto per il premio di Mvp.

Il primo turno dei playoff NBA è già andato in archivio con la grandissima sorpresa dell’eliminazione dei Milwaukee Bucks, miglior squadra della Lega, ad opera dei Miami Heat, guidati da uno stellare Jimmy Butler. L’eliminazione di Antetokounmpo e compagni ha sparigliato le carte in tavola in ottica titolo visto che, adesso, sono i Boston Celtic si maggiori candidati a centrare il successo finale. I vicecampioni in carica inseguono un titolo dal lontano 2008 quando i Big Three, Garnett, Paul e Pierce, regalarono il diciassettesimo e, per ora, ultimo titolo ai biancoverdi. Gli esperti Sisal ritengono che Jayson Tatum e Jaylen Brown possano riportare Boston a quei fasti visto che il trionfo numero 18 è offerto a 3,00. Se i Celtics vanno a caccia del record dititoli, c’è chi invece insegue il primo anellodella propria storia, i Denver Nuggets.

La formazione guidata in panchina da Michael Malone e in campo da Nikola Jokic ha dominato la Western Conference e sogna di alzare al cielo il primo trofeo. L’impresa dei Nuggets si gioca a 4,50. Il podio delle favorite è completato dai Los Angeles Lakers. La franchigia gialloviola, spazzativia i Memphis Grizzlies, prova a tornare sul tetto della NBA a distanza di tre annigrazie alla coppia di fenomeni LeBron James–Anthony Davis: il diciottesimo anello dei Lakers, e il quinto per King James, pagherebbe sei volte la posta. Indietro, al momento, il resto della compagnia: i Philadelphia 76ers, guidati dall’MVP Joel Embiid, si giocano a 7,50mentrei campioni in carica dei Golden State Warriors e i Phoenix Sunssono in quota a 9,00.