I risultati delle partite della notte: Golden State soffre ma batte OKC. Tripla doppia di Antetokounmpo, Milwaukee batte Washington

Un super LeBron James da 37 punti trascina i Lakers che vincono all’over time contro gli Utah Jazz dell’azzurro Simone Fontecchio (per lui solo 6 punti a referto). Per King James è la miglior prestazione dal suo rientro post infortunio, sul tabellino anche 5 rimbalzi e 6 assist. Negli altri match Joel Embiid in versione Mvp ne mette a segno 52 per la vittoria dei Sixers contro i Boston Celtics. Tripla doppia di Antetokounmpo che consente ai Bucks di battere Washington con 12 lunghesse di distacco e avvicinarsi al miglior record NBA. Golden State batte OKC e sale al 5° posto. Sacramento trionfa nella sua Division dopo 20 anni, sconfitta di Denver a Houston: per Jokic gara sottotono.

Tutti i risultati della notte

I risultati delle gare di regular season Nba disputate nella notte. Charlotte Hornets-Toronto Raptors 100-120, Detroit Pistons-Miami Heat 105-118, Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 113-117, Washington Wizards-Milwaukee Bucks 128-140, Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves 102-107, Chicago Bulls-Atlanta Hawks 105-123, Houston Rockets-Denver Nuggets 124-103, Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 119-109, New Orleans Pelicans-Sacramento Kings 103-121, Philadelphia 76/ers-Boston Celtics 103-101, Utah Jazz-Los Angeles Lakers 133-135, Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 136-125, Phoenix Suns-San Antonio Spurs 115-94.

