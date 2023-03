Utah ha sconfitto gli Orlando Magic in Florida

Utah vince in casa di Orlando e Simone Fontecchio vince il ‘derby’ in Nba con Paolo Banchero. I Jazz si impongono all’Amway Center per 129-124 con 31 punti di Lauri Markkanen e la doppia doppia di Walkwe Kessler. L’azzurro Fontecchio, partito dalla panchina, contribuisce con 17 punti, 2 rimbalzi e altrettanti assist in 22 minuti. Nelle fila dei Magic il migliore è ancora una volta Banchero ma i 26 punti dell’italoamericano, che mette a referto anche 8 rimbalzi e 2 assist, non bastano nemmeno stavolta per evitare la sconfitta. Nella notte Nba vanno ancora al tappeto i campioni in carica di Golden State, sconfitti a Memphis per 131-110. I Grizzlies si impongono nonostante l’assenza di Ja Morant, attualmente sospeso ma ben sostituito nel quintetto da Tyus Jones, autore di 22 punti e 11 assist. I Warriors incassano la terza sconfitta consecutiva nonostante i 29 punti di Steph Curry. A Est, intanto, continua il dominio di Milwaukee nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo. I Bucks superano in casa i Brooklyn Nets per 118-113 con il prezioso contributo di Bobby Portis (28 punti e 13 rimbalzi) e Brook Lopez (24 punti e 10 rimbalzi). Per Milwaukee è la vittoria numero 19 in 20 partite.

