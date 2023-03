Il centro catalano commosso ricordando l'amico Kobe Bryant: "Mi manchi fratello "

Una serata di celebrazione e commozione alla Crypto.com Arena di Los Angeles dove nell’intervallo tra i Lakers e i Grizzlies è stata ritirata la maglia numero 16 indossata da Pau Gasol nei suoi sei anni in giallo viola. La canotta del centro catalano è stata issata sul soffitto dell’ex Staples Center, al fianco delle due indossate dal suo grande amico fraterno: la numero 8 e la numero 24 del compianto Kobe Bryant.

Goodnight, Lakers fam 💜 pic.twitter.com/5gNR9XZ8Ab

La commozione di Vanessa Bryant

E a introdurre il cestista spagnolo è stata proprio Vanessa Bryant che commossa ha ricordato l’amicizia tra Gasol e il marito. “Lui è sempre stato speciale per Kobe come compagno di squadra, uomo e amico. Aveva previsto che un giorno il tuo e il suo numero di maglia sarebbero stati ritirati dai Lakers”, ha raccontato Vanessa.

Le parole per Kobe Bryant

Ancora più emozionato Gasol ha dedicato una menzione speciale a Bryant. “Non posso tornare a casa senza aver parlato della persona e del volto che purtroppo non vedo qui di fianco a me il fratello che mi ha permesso di elevare il mio gioco, che mi ha ispirato e sfidato a diventare un giocatore e un uomo migliore”, ha detto Gasol che ha aggiunto: “Mi manca così tanto, avrei voluto tanto che fosse qui con me. Ti voglio bene fratello”.

Il risultato del match

Chiuso il momento dedicato a Gasol, i Los Angeles Lakers hanno battuto i Memphis Grizzlies tornando così in zona playoff. Sul tabellone finale un 112-103 con lo show di Anthony Davis (30 punti e 22 rimbalzi).

