Decisivo Immanuel Quickley con 38 punti. I Suns passano a Dallas con un super Durant, la tripla doppia di Antetokoumpo trascina i Bucks sui Wizards

Ben dieci le partite disputate nella notte Nba, con una serie di scontri diretti molto interessanti in chiave playoff. I Phoenix Suns passano sul parquet dei Dallas Mavericks per 130-126 grazie a un canestro decisivo di Kevin Durant a 10″ dalla sirena. La star dei Suns chiude con 37 punti e 7 rimbalzi, inutili ai Mavs i 34 punti e 9 rimbalzi di Luka Doncic. Arriva a nove la striscia di vittorie dei sorprendenti New York Knicks, che espugnano il campo dei Boston Celtics per 131-129 dopo ben due supplementari. Knicks (senza Jalen Brunson) trascinati da Immanuel Quickley con 38 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Non bastano ai Celtics i 40 e 11 rimbalzi di Jayson Tatum.

Tornano al successo i Bucks

Tornano al successo i Milwaukee Bucks che si impongono sul campo dei Washington Wizards per 117-111 grazie a una tripla doppia di Giannis Antetokounmpo con 23 punti, 13 assist e 10 rimbalzi. Nonostante l’assenza di LeBron James, i Los Angeles Lakers battono Golden State per 113-105 grazie ai 39 punti di Anthony Davis. Non bastano ai Warriors i 27 del rientrante Steph Curry. Nelle altre partite, successo dei Portland Trail Blazers sugli Orlando Magic 122-119 (41 di Lillard, 26 di Banchero). Houston supera San Antonio 142-110, Indiana piega Chicago 125-122, Brooklyn ha la meglio su Charlotte 102-86, mentre Oklahoma piega Utah 129-119 (5 punti e 2 assist di Simone Fontecchio), infine i Los Angeles Clippers sconfiggono Memphis (priva di Ja Morant) con il punteggio di 135-129 grazie a un Paul George da 42 punti e 11 rimbalzi.

