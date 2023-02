La formazione guidata dalla stella dei Milwaukee Bucks supera con il punteggio di 184-175 la squadra avversaria capitanata da LeBron James

Il Team di Giannis Antetokounmpo ha vinto l’All-Star Game 2023 superando con il punteggio di 184-175 il team guidato da LeBron James. Per la stella dei Lakers è la prima sconfitta dopo cinque vittorie consecutive da quando vengono scelte le squadre dai capitani. Protagonista della serata a Salt Lake City Jayson Tatum auore di 55 punti e nominato MVP fissando un nuovo record per la partita delle stelle (superati i 50 punti di Anthony Davis nel 2017). LeBron James, alla sua 19ma partita delle stelle, è stato costretto ad uscire all’intervallo per un infortunio alla mano nel tentativo di stoppare un avversario. Pochi minuti anche per Antetokounmpo. La stella dei Milwaukee Bucks, dopo aver segnato i primi due punti del match, è tornato in panchina per un precedente infortunio al polso. A realizzare il canestro decisivo è stato Damian Lillard con una tripla da 9 metri (per lui 26 punti e 8 canestri da tre punti).

