Damian Lillard conquista il contest del tiro da tre. Il trio Clarkson-Sexton-Kessler conquista lo Skills Challenge

Seconda notte dell’All Star Weekend a Salt Lake City, dove per questo fine settimana sono radunate tutte le stelle dell’Nba. La seconda serata, come da prassi, è stata quella dedicata alla gara delle schiacciate, al contest dei tiri da tre e alla Skills Challenge. Proprio quest ultimo evento ha aperto la serata: la sfida d’abilità consisteva nel superare tre round a cui è stato assegnato un punteggio. A conquistare la sfida è stato il trio Clarkson-Sexton-Kessler Niente da fare per il Team Rookie in cui era presente anche l’italo-americano Paolo Banchero.

Mac McClung ha invece trionfato nella gara delle schiacciate. Il cestista di Philadelphia 76/ers ha battuto a sorpresa in finale Trey Murphy III dei New Orleans Pelicans.

Damian Lillard, stella dei Portland Trail Blazers, si è aggiudicato il contest del tiro da tre punti spuntandola sul compagno di squadra Buddy Hield e sul playmaker di Indiana Tyrese Haliburton.

