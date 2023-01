Si tratta di quella indossata dal campione nella gara decisiva per il titolo del 2013

Venduta all’asta da Sotheby’s a New York per 3,7 milioni di euro una maglietta Lebron James. Si tratta della canotta dei Miami Heat indossata dal campione Nba in gara 7 delle Finals del 2013, partita decisiva per il titolo della franchigia della Florida. Si tratta di una vendita da record per una maglia del “prescelto”: il primato precedente era di 630.000 dollari per la canotta indossata da James all’All-Star Game del 2020.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata