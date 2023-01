Per l'italo-americano 29 punti, 9 rimbalzi e 3 assist in 37 minuti

Paolo Banchero brilla nella notte Nba e guida Orlando alla vittoria sul parquet di Philadelphia. I Magic si impongono al Wells Fargo Center per 119-109 con l’ottima prestazione dell’italo-americano, autore di 29 punti, 9 rimbalzi e 3 assist in 37 minuti. I Sixers capitolano nonostante la doppia doppia di Joel Embiid (30 punti e 11 rimbalzi). Sorride anche Dallas con il solito show di Luka Doncic. I Mavs stendono Detroit per 111-105, un successo firmato dalla star slovena con 53 punti. Portland, invece, si gode la prestazione super di Damian Lillard, che mette a referto 42 punti firmando la vittoria dei Blazers su Atlanta per 129-125. Agli Hawks non bastano i 40 punti di Dejounte Murray per evitare la sconfitta. Vanno al tappeto anche i Los Angeles Lakers in casa dei Brooklyn Nets per 121-104 in una serata di grazia per Kyrie Irving, il migliore dei suoi con 26 punti. Gli Splash Brothers, infine, griffano la vittoria di Golden State in casa degli Oklahoma City Thunder: Step Curry chiude con una doppia doppia da 38 punti e 12 assist, cui aggiunge 8 rimbalzi, e Klay Thompson dà il suo prezioso contributo chiudendo con 28 punti.

