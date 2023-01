23 punti e 5 rimbalzi per la giovane stella italiana

Sette le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Orlando ferma la corsa di Boston che dopo nove vittorie consecutive cede contro i Magic per 113-98. Ottima prestazione di Paolo Banchero che mette a referto 23 punti, 5 rimbalzi e 2 assist (7/13 dal campo e 3/5 da tre), Per i Celtics, che pagano le assenze di Marcus Smart e Robert Williams, non bastano i 26 punti a testa di Jayson Tatum e Jaylen Brown. Largo successo di Milwaukee che si impone sul campo di Detroit 150-130. Per i Bucks decisivi i 29 punti e 12 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e i 21 di Brook Lopez. Per i Pistons 33 punti di Bojan Bogdanovic (11/15 al tiro, 6/7 da tre) e doppia doppia da 23 punti e 15 rimbalzi di Jalen Duren.

Gli Houston Rockets si impongono a sorpresa contro Minnesota spezzando un digiuno di 13 sconfitte di fila. Jalen Green è autore di 42 punti realizzando il suo personal score ma per i Rockets pesano anche i 21 punti di Alperen Sengun. Non bastano i 31 punti di Anthony Edwards e i 30 di D’Angelo Russell.

I Chicago superano Atlanta 111-100 e firmano il terzo successo consecutivo grazie ai 26 punti di DeMar DeRozan e i 20 di Zach Lavine oltre alle doppie doppie di Patrick Williams (18 punti e 10 rimbalzi) e Nikola Vucevic (14 punti e 17 rimbalzi). Portland trova il successo interno contro San Antonio vincendo 147-127. Decisivi i 37 punti e 12 assist di Damian Lillard (7/11 da tre). Non bastano agli Spurs gli otto giocatori in doppia cifra con Keldon Johnson migliore realizzatore della franchigia con 20 punti). Sul parquet per 4′ Simone Fontecchio che realizza 3 punti e 2 rimbalzi. Gli Utah Jazz vincono in casa contro Charlotte 120-102 con Lauri Markkanen autore di 25 punti e 11 rimbalzi e Jordan Clarkson di 18 punti. Gli Hornets pagano la scarsa precisione nel tiro da tre appena 2 su 16. Successo dei Sacramento che si impongono 133-100 contro Memphis. Per i Kings 24 punti di Trey Lyles, e 20 a testa di Harrison Barnes e Keegan Murray.

