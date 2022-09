La superstar della pallacanestro americana punta a battere il record di punti in carriera di Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James è pronto a giocare la sua 20esima stagione Nba, la quinta con la maglia dei Los Angeles Lakers, con l’obiettivo di battere il record di punti in carriera di Kareem Abdul-Jabbar già questo inverno. La superstar ha accettato un’estensione del contratto di due anni da 97,1 milioni di dollari fino a tutta la stagione 2024-25 con il sogno di poter poi giocare almeno un anno con il figlio Bronny.

Intervenuto nel corso del primo giorno di training camp dei Lakers, il 37enne LeBron si è prima di tutto prefissato l’obiettivo di evitare gli infortuni. “Essere a disposizione della squadra è la cosa più importante. Ovviamente ci sono infortuni che non puoi evitare, ma essendo un leader della squadra, essere presente in campo è la cosa più importante”, ha detto. Parlando di futuro, James ha detto: “Rimarrò in questo club per tutto il tempo del mio contratto“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata