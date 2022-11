Nel big match ad Ovest, vittoria dei Phoenix Suns sugli Utah Jazz per 113-112

Quattro le partite disputate nella notte Nba, con l’intramontabile LeBron James protagonista assoluto. Il Re trascina i Los Angeles Lakers alla vittoria all’AT&T Center di San Antonio contro gli Spurs per 143-138. James chiude con 39 punti ed 11 rimbalzi. Nel big match ad Ovest, vittoria dei Phoenix Suns sugli Utah Jazz per 113-112 con 29 punti ed 11 rimbalzi di DeAndre Ayton, 27 ed 11 di di Devin Booker. Non entrato Simone Fontecchio nelle file dei Jazz. Ad Est, successo dei Toronto Raptors sui Dallas Mavericks per 105-100 con 28 punti e 9 rimbalzi di O.G. Anunoby. Non bastano ai Mavs i 24 punti, 7 rimbalzi ed 8 assist di Luka Doncic. Infine successo casalingo degli Houston Rockets sugli Oklahoma City Thunder per 118-105 con 21 punti e 19 rimbalzi di Alperen Segun. Ai Thunder non basta uno Shai Gilgeous-Alexander da 32 punti.

