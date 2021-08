Tamberi primo nel salto in alto (ex aequo)

Nella domenica di Tokyo l’atletica italiana scrive una pagina storica. Marcell Jacobs vince la finale dei 100 metri piani alle Olimpiadi con uno strepitoso 9’’80, migliorando il record ottenuto sempre oggi in semfinale. L’azzurro nato in Texas ha preceduto l’americano Fred Kerley, bronzo per il canadese Andre de Grasse. E’ la prima volta che un atleta italiano conquista la medaglia d’oro nella gara più prestigiosa dei Giochi. Poco prima Gianmarco Tamberi aveva portato a casa l’oro nel salto in alto a pari merito con Essa Mutaz Barshim del Qatar con la misura di 2 metri e 37. E al termine della gara di Jacobs è andato in scena l’emozionante abbraccio tra i due sulla pista dello stadio olimpico.

