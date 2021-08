Jacobs infrange anche due volte in una giornata il record europeo, prima con 9"84 e poi con 9"80

Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs fanno la storia dell’atletica italiana. Il primo vince l’oro (ex aequo) nel salto in alto e il secondo vince la medaglia più importante nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nessun italiano aveva mai vinto i 100 metri, né era finito in finale. Jacobs fa anche due volte in una giornata il record europeo, prima con 9″84 e poi con 9″80. “La storia siamo noi”. Nell’arco di 20 minuti i due atleti hanno cambiato la storia italiana dello sport: ecco le immagini.

