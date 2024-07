Lo spettacolo si è aperto dal ponte di Austerlitz sulla senna con fumogeni bianchi, blu e rossi

La cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, che si svolge sulla Senna, ha preso ufficialmente il via venerdì sera alle 19:30 ora italiana. Dopo una clip con Zinedine Zidane intento a portare la torcia olimpica lungo le vie di Parigi, con tanto di viaggio in metropolitana, lo spettacolo si è aperto dal ponte di Austerlitz con una serie di fumogeni blu, bianchi e rossi a indicare la bandiera francese. Subito dopo è iniziata la sfilata dei battelli delle nazioni: in testa come da tradizione la Grecia. Ecco tutti gli aggiornamenti dalla cerimonia IN DIRETTA

19:59 Lady Gaga show, canta ‘Mon truc en plumes’ di Zizi Jeanmarie

Lady Gaga irrompe nella cerimonia d’apertura di Parigi 2024. La star statunitense, scesa da una finta scalinata dorata allestita per l’occasione e ispirata a quella del Grand Palais, ha cantato una cover di ‘Mon truc en plumes’ di Zizi Jeanmaire, un iconico brano francese. La coreografia è ideata da Roland Petit con i costumi di Yves Saint-Laurent.

19:47 Sfila squadra Rifugiati, 37 atleti di 15 comitati diversi

La squadra olimpica dei rifugiati sfila per seconda subito dopo la Grecia. Gli atleti rifugiati sfilano sotto la bandiera olimpica e in caso di vittoria, durante la premiazione, viene suonato l’inno olimpico. La squadra dei rifugiati esiste dal 2016 e rappresenta più di 100 milioni di esuli forzati da ogni parte del mondo. È composta da 37 atleti, ospitati da 15 comitati olimpici nazionali e che gareggiano in 12 discipline. Per essere ammessi, gli atleti devono essere atleti d’élite nel rispettivo sport ed essere rifugiati nel paese ospitante, riconosciuto dall’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

19:41 Errigo-Tamberi: “Ricorderemo cerimonia per tutta la vita”

“Sono molto agitata, molto emozionata. La stiamo vivendo nello stesso modo, ma c’è ‘Gimbo’ che mi aiuta e mi sostiene”. Così la portabandiera azzurra, Arianna Errigo, alla Rai a pochi istanti dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Ci facciamo forza a vicenda. Non vediamo l’ora, sarà un momento che ricorderemo per tutta la vita“, ha aggiunto Tamberi. Sulla presenza di Israele sulla stessa barca dell’Italia, Tamberi ha aggiunto: “Vorremmo tenere fuori la politica, penseremo a rappresentare al meglio l’Italia. Ma un po’ di pensiero c’è nel vedere i cecchini da ogni parte“.

19:21 Mattarella arrivato in tribuna a cerimonia apertura

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Capo dello Stato è seduto al Trocadero accanto alla figlia Laura, quest’ultima coperta da una mantellina impermeabile a causa della pioggia che si sta abbattendo dalle 17 circa sulla Capitale francese.

18:14 Azzurri saliti su battello per cerimonia d’apertura

L’Italia Team è sul battello su cui sfilerà alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. A documentare il tutto il portabandiera Gianmarco Tamberi che ha pubblicato un video sul suo account instagram. Tamberi intervista l’altra portabandiera azzurra Arianna Errigo che, scherzando, afferma: “Soffro un pelino la barca. Speriamo bene“.

