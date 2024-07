Le forze dell'ordine hanno brevemente delimitato l'area intorno alla struttura, poi hanno avuto il via libera per sciogliere il cordone

Breve allarme sicurezza al Media Center di Parigi 2024, dove sono ospitati migliaia di giornalisti per seguire la cerimonia di apertura dei Giochi. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’intera area circostante alla struttura situata al Carreau du Temple, nel centro della città. Dopo alcuni minuti, svolti gli accertamenti del caso, la polizia ha avuto il via libera per sciogliere il cordone e liberare l’area. Alla domanda se si fosse trattato di un allarme bomba, un agente ha risposto: “Non lo sappiamo ancora“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata