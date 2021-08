Gianmarco Tamberi salta 2 metri e 37, ex aequo con Barshim

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto alle olimpiadi di Tokyo 2020, a pari merito con Essa Mutaz Barshim del Qatar con la misura di 2 metri e 37. Bronzo per il bielorusso Maksim Nedasekau con la stessa misura, ma un errore in più.

Tamberi aveva saltato 2 metri e 39 nel 2016.

Marcell Jacobs è d’oro nei 100 metri piani. Migliora ancora il tempo della qualificazione, con 9″80, nuovo record europeo (infranto due volte tra qualifiche e finale).

