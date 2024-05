La clip del rapper con la cantante italo-brasiliano tra hip-hop e suoni carioca

(LaPresse) Esce venerdì 23 maggio ‘Sesso e Samba’, il nuovo singolo di Tony Effe e Gaia accompagnato da un videoclip prodotto da Borotalco Tv per la regia di Attilio Cusani. Il video è ambientato in una discarica di automobili, dove tra carcasse di veicoli, ricambi di macchine e furgoni dismessi l’icona della trap e la cantante italo brasiliana, accompagnati da un intero corpo di ballo, trasformano il cantiere decadente in un vero e proprio palcoscenico di strada, a ritmo di samba. Sonorità latine, ritornello catchy e un ritmo irresistibile: nel videoclip di ‘Sesso e Samba’ lo stile di Tony Effe si unisce al timbro sensuale di Gaia che dimostra ancora una volta tutta la sua poliedricità e versatilità in questo pezzo fresco e magnetico che racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio. Il rapper sarà sui palchi con l’Icon Summer Tour che toccherà i principali festival italiani tra giugno e settembre.

