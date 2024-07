Lo show del Club Apocalypso Summer Nights Tour tra opera, teatro ed elettronica

(LaPresse) L’unica data italiana del Club Apocalypso Summer Nights Tour di Mika ha fatto tappa a Lucca, in Piazza Napoleone. Dopo aver attraversato mezza Europa, la pop star libanese è stata accolta da migliaia di fan accorsi da tutta Italia e non solo. “L’obiettivo di questa data era di fare un mix fra l’opera, il teatro, un concerto elettronico, metterli insieme con uno show estremamente visuale” ha detto Mika. “Tutto super preparato per poi perdere il controllo durante il concerto. C’è questa voglia da parte mia e dei miei fans di ritrovarci”, ha concluso l’artista dopo l’esibizione al Lucca Summer Festival.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata