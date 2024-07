Attese 70mila persone all'ippodromo La Maura

L’attesa sta per finire: stasera, martedì 23 luglio, all’ippodromo La Maura di Milano, ci sarà l’unica data italiana del tour europeo del popolare rapper Travis Scott. Attese 70mila persone, la cornice di pubblico più grande per Scott nel vecchio continente: la superstar statunitense si conferma una macchina da record, diventando il primo artista urban internazionale ad aver venduto oltre 200 mila biglietti in un anno, dopo le date della scorsa estate a Roma e sempre a Milano.

Gli orari e l’opening act

L’orario di apertura porte è fissato per le ore 15:00, Yung Lean aprirà lo show alle ore 20:00. Travis Scott salirà sul palco alle ore 21:00.

La possibile scaletta

Questa la possibile scaletta della serata, stando alle canzoni suonate negli ultimi show di Travis Scott in Europa.

HYAENA

THANK GOD

MODERN JAM

Aye (Lil Uzi Vert cover)

sdp interlude

BACKR00MS (Playboi Carti cover)

Type Shit (Future & Metro Boomin cover)

Nightcrawler

SIRENS

Upper Echelon

Praise God (Ye cover)

GOD’S COUNTRY

MY EYES

BUTTERFLY EFFECT

HIGHEST IN THE ROOM

Mamacita

CIRCUS MAXIMUS

DELRESTO (ECHOES)

I KNOW ?

90210

MELTDOWN

TOPIA TWINS

NO BYSTANDERS

FE!N

SICKO MODE

Antidote

goosebumps

TELEKINESIS

Mezzi pubblici e piano traffico

Il Comune di Milano ha stabilito un apposito piano per la mobilità in occasione del concerto: le metropolitane M1 e M5 sono potenziate e aperte fino a tarda notte. Chiudono più tardi anche alcuni parcheggi di corrispondenza con le stazioni. Non potrà invece essere usata la stazione di Uruguay, che chiuderà a fine concerto.

Per raggiungere il concerto dal centro di Milano bisogna usare le metro M1 o M5 fino a Lampugnano, Lotto o San Siro Stadio. La tratta M1 Rho Fieramilano-Sesto e la linea M5 chiudono alle 2 circa, mentre la tratta M1 Pagano-Bisceglie e le altre linee metropolitane chiudono al normale orario. Sono aperti fino alle ore 02:30 i parcheggi di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie e Famagosta. Sul finire del concerto chiudono su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza la stazione M5 di San Siro Ippodromo e la stazione M1 di Uruguay.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata