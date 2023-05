Prima del fischio d'inizio della finale vinta dall'Inter la performance dell'artista vincitrice di Amici

E’ stata Gaia a intonare l’Inno di Mameli all’Olimpico prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, vinta dai nerazzurri per 2-1. Presentata con una cerimonia con giochi di luce e fuochi d’artificio l’artista italo-brasiliana, che ha partecipato a XFactor e Amici, oltre che al Festival di Sanremo, è stata accompagnata dalla banda dell’Aeronautica Militare. Prima del fischio di inizio è stato anche osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Suggestive le coreografia delle due curve. “Per Firenze”, recitava la gigantografia viola con la testa del Tritone in curva Sud mentre nella curva Nord, quella riservata alla Inter, campeggiava in particolare il 1908, data di fondazione del club. I tifosi nerazzurri hanno deciso di non intonare cori nel primo tempo in segno di protesta per la questione biglietti in vista della finale di Champions a Istanbul.

Chi è Gaia

Cantautrice italo brasiliana classe 1997, Gaia nel 2016 partecipa a XFactor arrivando in finale, mentre tre anni dopo vince Amici. Alternando brani in portoghese e in italiano attraverso atmosfere dai ritmi latini, lancia il suo album d’esordio “Nuova Genesi” (disco d’Oro) con i singoli “Chega” (doppio platino) e “Coco Chanel” (disco d’oro). Nel 2021 Gaia debutta al Festival di Sanremo con “Cuore Amaro” (disco d’oro), per poi rilasciare “Boca” feat. Sean Paul, primo singolo internazionale dell’artista e certificato disco d’oro.

Gaia è tornata live a marzo di quest’anno con Gaia – Alma Tour, il suo primo tour indoor nei club che ha toccato le città di Pozzuoli, Firenze, Torino, Milano e infine Roma. Lo scorso 24 marzo ha pubblicato il suo ultimo singolo ‘Estasi’, un brano energico dalle sfumature elettropop che trasmette tutte le sfaccettature della multiculturalità della cantautrice, un invito a prendersi il proprio tempo dalla frenesia della quotidianità. Gaia, infine, è stata inserita dalla rivista Forbes nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese.

