Classifica della rivista Usa: il Boss ha una fortuna di 1,1 miliardi di dollari

Bruce Springsteen è ufficialmente un miliardario. Lo rivela la rivista americana di finanza ‘Forbes‘, secondo cui il Boss, a 74 anni, avrebbe raggiunto un patrimonio personale di 1,1 miliardi di dollari. La stima, per difetto, è legata anche alla decisione di Springsteen, nel 2021, di vendere il proprio catalogo musicale a Sony per cinquecento milioni di dollari. Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1973 con ben due album pubblicati nello stesso anno, Springsteen ha venduto oltre 140 milioni di album in tutto il mondo, vincendo 20 Grammy e un Oscar per la migliore canzone per il film ‘Philadelphia‘.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata