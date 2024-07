Il cantautore casertano si racconta a LaPresse: "Per me è momento di grande gratificazione artistica"

Presentato al 77° Festival di Cannes con grande successo, è atteso nelle sale a ottobre il nuovo film di Paolo Sorrentino ‘Parthenope’. Nel trailer della pellicola che sta già circolando in rete alle suggestive scene che vedono protagonista Celeste Dalla Porta fanno da sfondo le parole della canzone ‘E si’ arrivata pure tu’ del cantautore casertano Valerio Piccolo, che in esclusiva a LaPresse ha parlato del film e della canzone che l’accompagnerà.

Cantautore e chitarrista nato a Caserta, attivo tra Roma e New York, dal 2000 è stato il traduttore ufficiale della folksinger americana Suzanne Vega, ma è anche attivo nel cinema come traduttore e adattatore di dialoghi per oltre 350 film tra cui opere di rinomati registi come Steven Spielberg (‘The Post’, ‘The Fabelmans’), Quentin Tarantino (‘The Eightful Eight’) e Clint Eastwood (‘American Sniper’).

“Con Paolo ci conosciamo da tanto tempo, avendo lavorato praticamente a tutte le cose che ha fatto non italiane da This must be the place a Youth, fino alle due serie The Young Pope e The New Pope. Da allora è nato un rapporto di amicizia, conosceva la mia parte musicale per cui c’è stata una fusione di momenti e quando è nata questa canzone scritta in napoletano è stato immediato incontrarci per uno scambio di opinioni. La canzone si è fatta poi largo nell’immagine che aveva del film fino a sfociare in questa bellissima scena del trailer”, ha raccontato Piccolo.

Valerio Piccolo: “Per me è momento di grande gratificazione artistica”

Il film ha avuto una accoglienza trionfale a Cannes e già si sogna una nuova cavalcata verso l’Oscar come per ‘La grande bellezza’. “Sognare non costa nulla. Chiunque faccia parete di questa grande famiglia del film di Paolo pensa in grande – ha detto il cantautore casertano – dalla produzione, alla distribuzione, fino al sottoscritto. Questo per me è in momento di grandissima gratificazione artistica, è un sognare, cosa che tra l’altro faccio spesso e con una certa facilità, e in questo caso è obbligatorio farlo ancora di più”. “Ma al di là dal dove si potrebbe arrivare, resta la gratitudine che ho per Paolo perchè darà modo con le sue immagini di ascoltare questa canzone in tutto il mondo. E di questo non posso che essergli eternamente grato”, ha aggiunto.

Parlando del testo e della musica di ‘E si’ arrivata pure tu’, Piccolo ha detto: “Con Paolo abbiamo ragionato insieme sulla parte musicale, lui ha fatto un mix tra la versione chitarra e voce e una pianoforte e archi che sarà poi nel mio disco. E’ la mia prima canzone che scrivo in napoletano, per me è come una sorta di ritorno a casa sia linguistico che metaforico. Tornare al napoletano è come un cerchio che si chiude, una sorta di bilancio della vita”.

Quasi in contemporanea con il film ‘Parthenope’ uscirà anche il nuovo disco di Valerio Piccolo, che nel frattempo ha già lanciato ‘Senso’ il brano che aprirà questo lavoro. “Questa canzone è una sorta di viaggio più verso l’interno che verso l’esterno. E’ un viaggio e una riflessione alla riscoperta di se stessi e delle piccole cose quotidiane che ci mettono in equilibrio. Senso vuol dire tante cose, per me è una parola talmente ambigua in senso positivo che rappresenta proprio i differenti significati con me stesso”, ha dichiarato Piccolo che ha già all’attivo 5 album l’ultimo nel 2019. “Questo è forse un disco più intimo, perché è arrivato il momento di raccontarmi in un certo modo anche con leggerezza”, ha concluso l’artista campano.

