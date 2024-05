La festa è in programma l'8 e il 9 giugno all'Arco della Pace e Parco Sempione

Era già ricco, ma l’elenco degli artisti si allarga, ora arrivano anche gli Articolo 31 e Tananai. Domenica 9 giugno dalle ore 20 l’Arco della Pace si prepara diventare la discoteca più grande d’Italia, ballando sulle note di Party like a Deejay, l’evento di Radio Deejay realizzato in collaborazione con Radio m20. Una serata che vedrà in scaletta, oltre ai confermatissimi Albertino, Bob Sinclar, Cosmo, Kungs e Sophie and the Giants, anche Meduza, Rhove, Dj Shorty e Zerb hanno confermato la loro partecipazione al concerto, un dj set patrocinato dal Comune di Milano che unirà musica e intrattenimento animando l’intero Parco Sempione. I biglietti della serata sono disponibili sul sito Ticketone al costo di 20 euro. Ingresso gratuito per gli under 3 e per i disabili con accompagnatori.

Il programma

Nuovi artisti sono stati annunciati anche per Deejay Party, la serata del 7 giugno già sold out, con Gaia, Geolier e Mahmood che si aggiungono ad Alfa, Angelina Mango, Emma, Gazzelle, Ghali, Irama, Rose Villain e Tananai. Venerdì 7 sarà il turno dell’evento di anteprima nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, firmato dalla podcast factory OnePodcast: l’attenzione sarà tutta per la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci che ripercorreranno la loro quarantennale carriera, ripercorrendo storie, programmi e aneddoti che li hanno proiettati, insieme a Carlo Taranto, tra i volti (e le voci) più celebri dell’umorismo italiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata