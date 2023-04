La grande festa di Radio Deejay in programma il 10 e 11 giugno a Parco Sempione e Arco della Pace

Dopo il successo dello scorso anno che ha coinvolto oltre 130mila persone, sabato 10 e domenica 11 giugno torna a Milano Party Like a Deejay 2023, la straordinaria festa che Radio Deejay offre ai suoi ascoltatori: un appuntamento dove musica, sport e intrattenimento si mescolano dando vita ad un evento unico sul panorama nazionale. Due giorni ad ingresso gratuito da vivere insieme agli speaker con concerti, eventi e tante divertenti iniziative all’interno di Parco Sempione e all’Arco della Pace.

Il mondo di Radio Deejay a disposizione del pubblico

Party Like a Deejay è un’esperienza immersiva nel mondo di Radio Deejay: all’interno del parco situato nel cuore della città e considerato il polmone verde del capoluogo lombardo, il pubblico ha la possibilità di vivere un fine settimana insieme ai propri speaker preferiti e partecipare ad un ricco palinsesto di attività che abbraccia gusti ed età diverse sempre accompagnati dalla musica, indiscussa protagonista della festa. Quest’anno a fare da cornice alle esibizioni live, la suggestiva location dell’Arco della Pace, palcoscenico ideale che regalerà momenti di grande emozione.

Le zonetematiche, tra sport, food e area family

Una festa all’insegna della felicità e un evento “diffuso” che dall’Arco della Pace si estenderà all’intero del Parco proponendo un ideale percorso tra numerose occasioni di incontro, attività ludiche, momenti di relax e ristoro: dagli speakers corner al Castello Sforzesco, luogo di incontro diretto tra le “voci” della radio e il pubblico, alle numerose aree tematiche: la Food Court, con una ricca offerta di food truck e servizi di ristorazione, l’Area Family, con i migliori giochi da tavolo e i party game per eccellenza insieme ad un’area interamente dedicata ai più piccoli, l’Area Sport, con sessioni di Yoga, Pilates, fitness e l’immancabile campo di basket animato da spettacolari tornei, e tanto altro ancora.

L’edizione del 2022

La scorsa edizione Party Like a Deejay ha raccolto 130mila persone di tutte le età, oltre 50 protagonisti tra artisti, speaker e talent che hanno animato le due giornate con più di 20 ore di programmazione. Un evento che coinvolge partner, istituzioni, associazioni e cittadini per una radio che investe su una città sempre più attiva e interattiva attraverso la passione per la musica, lo sport e il rispetto dell’ambiente.

