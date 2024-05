PH. PAOLO SANTAMBROGIO

Le due sorelle celebrano l'arrivo della stagione calda con un brano pop dance

L’estate è alle porte e Paola & Chiara sono pronte a celebrarla con ‘Festa Totale’, il nuovo singolo fuori in radio e in digitale da venerdì 24 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy . Lampi elettropop illuminano il brano fin dai primi secondi, dove il timbro inconfondibile delle sorelle Iezzi viaggia senza sosta su cassa dritta e sonorità pop dance con reminiscenze dei primi anni duemila, impreziosite dai touch 70s degli archi della Stockholm Orchestra – registrati a Stoccolma – e richiami alla samba di quel Brasile che ha ispirato il loro iconico album del 2002 “Festival”.

Scritto e musicato da Paola & Chiara in collaborazione con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè, che con Zef ne ha curato anche la produzione “è un invito inclusivo a far festa, un grido d’amore forte e libero al mondo – spiegano le due sorelle -, un’esortazione a qualunque tipo di outing, come due moderni eroi che su una pista da ballo sfidano gli sguardi giudicanti e fanno esplodere la loro gioia in una danza che contagia tutto e tutti…e a cui non si può dire di no. Una festa totale che arriva nella testa, nelle menti e cuori di tutti come un vento inaspettato che fa ballare”.

