Le due cantanti saranno tra i protagonisti del Festival di Sanremo

In attesa di vederle scintillare sul palco dell’Ariston con il brano ‘Furore’ (Columbia Records/Sony Music Italy), lunedì sera Paola & Chiara hanno animato da vere regine della festa il Club Plastic di Milano, dancehall perfetto per celebrare all’insegna del divertimento e della musica il grande comeback dell’iconico duo. Tra coinvolgenti momenti karaoke guidati da Diego Passoni, e balli sfrenati sulle note dei dj set di Merk & Kremont, Sergio Tavelli e Albert Marzinotto, Paola & Chiara hanno festeggiato in compagnia di amici, giornalisti, talent e ospiti d’eccezione, in una cornice più glam che mai, impreziosita dall’esposizione degli indimenticabili outfit originali indossati dalle sorelle Iezzi per scrivere pagine memorabili della loro carriera – da Amici come prima a Festival, da Hey! e Kamasutra.

