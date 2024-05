Concerto sold out davanti a oltre 55mila spettatori

Questo weekend i Måneskin sono tornati live con uno show sold out davanti a oltre 55mila spettatori al Tecate Emblema Festival di Città del Messico, iniziando così la loro attesissima serie di concerti che li porterà sui palchi dei più importanti festival mondiali dell’estate 2024. Un concerto iniziato con ‘Don’t Wanna Sleep’ e proseguito con ben 16 brani in scaletta, tra cui le hit ‘I Wanna Be Your Slave’ – che è appena entrata insieme a ‘Beggin’ nell’esclusivo Billion Stream Club di Spotify delle canzoni che hanno superato quota 1 miliardo di stream – e ancora ‘Mammamia’, ‘Zitti E Buoni’ e ‘Supermodel’.

Il concerto sold out al Tecate Emblema Festival dà il via a una serie di 15 concerti da headliner sui palchi dei festival di tutto il mondo tra Sud America, Europa e Asia. Il 2023 ha visto i Måneskin suonare davanti a oltre 1 milione di fan in tutto il mondo, in 27 paesi e quattro continenti. Hanno inoltre ottenuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il VMA “Best Rock”, l’EMA “Best Rock Act” e il NRJ Music Awards 2023 in Francia come artisti più trasmessi in radio. Il loro ultimo album, Rush!, pubblicato a gennaio 2023 e a novembre con una nuova edizione intitolata “Rush! (Are u coming?)”, ha raggiunto il n° 1 in 15 paesi e la Top 5 nelle classifiche degli album di 20 paesi. Ad oggi, l’album ha superato i 2 miliardi di stream globali contribuendo ai 10,6 miliardi di stream totali della band. Attualmente la band ha ben due canzoni nell’esclusivo Club dei Miliardi di Spotify, con ‘Beggin’ e ‘I Wanna Be Your Slave’ che hanno superato il traguardo di 1 miliardo di stream. Nel 2023 i Måneskin hanno raggiunto 392 certificazioni discografiche, tra cui 32 Dischi di Diamante, 294 Dischi di Platino e 66 Dischi d’Oro.

