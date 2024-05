E' nella zona di San Basilio, presente il sindaco Gualtieri

‘Altrove’, il nuovo album di inediti di Ultimo (il sesto in studio) è fuori ovunque da oggi, venerdì 17 maggio. Pubblicato sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe, l’album è composto da otto nuovi brani, “otto istantanee scattate per imprimere sul pentagramma una nuova dimensione” , come da presentazione della nuova uscita discografica del cantautore romano – con all’attivo 68 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, più di 2 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di stream collezionati su Spotify. E la città di Roma ha ringraziato l’artista attraverso una targa inaugurata oggi alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore alla Cultura Miguel Angel Gotor presso un’area di San Basilio che è ormai chiamata il “Parchetto di Ultimo”, luogo in cui Niccolò Moriconi è cresciuto, già da anni meta ricorrente per tutti i suoi fan che ne hanno invaso ogni centimetro di frasi a lui dedicate e che da oggi potranno sedersi su panchine speciali dedicate ai titoli dei nuovi brani di ‘Altrove’.

