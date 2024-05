Il cantautore 28enne è sceso dal palco in più occasioni per salutare e far cantare le persone in prima fila

Fan in delirio per Ultimo che mercoledì si è esibito in piazza Duomo a Milano per il concerto di Radio Italia. L’artista romano già durante le prove pomeridiane era stato accolto da una grande folla che nonostante il maltempo non ha voluto perdersi lo spettacolo. Il cantautore 28enne è sceso dal palco in più occasioni per salutare e far cantare le persone in prima fila e ha ripreso questi momenti postandoli poi in diverse storie sul suo profilo Instagram. Durante la sua esibizione la sera è salito anche sulla transenna dove è stato abbracciato dai fan in visibilio.

Non è la prima volta che Ultimo si diverte a cantare coi propri fan: pochi giorni fa aveva improvvisato un piccolo show con un gruppo di ammiratori fuori da un ristorante di Modena.

