Presenti Giuliano Sangiorgi, Annalisa e Lazza

Party esclusivo per i 50 anni di Laura Pausini a Milano. La cantante ha voluto organizzare una serata speciale ai Magazzini Generali, dove ha riunito i membri del suo fanclub, i suoi familiari, vip e amici più stretti. Tra i colleghi, presenti Giuliano Sangiorgi, Annalisa e Lazza. Durante la festa, Laura Pausini si è esibita sulle note dei suoi brani più intimi, tra i quali “La geografia del mio cammino”, “Benedetta Passione”, “Bellissimo così”, “Una storia che vale” e “Zero”, tratto dall’ultimo album “Anime Parallele”. Non sono mancati momenti di improvvisazione, sorprese come la presenza di “Annalaisa” (Brenda Lodigiani), annunciata dalla Gialappa’s Band, e duetti con il pubblico.

