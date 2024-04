L'artista latino torna a collaborare con la cantante italiana

Dopo 16 anni dalla loro ultima collaborazione, è disponibile da oggi, venerdì 26 aprile, su tutte le piattaforme digitali, ‘Roma’, il nuovo singolo di Luis Fonsi, grande artista latino affermato a livello internazionale, con la partecipazione dell’artista italiana più premiata nel mondo, Laura Pausini. L’uscita del brano era stata annunciata sul palcoscenico del Kaseya Center dopo che i due artisti, legati da un’amicizia storica e speciale, hanno cantato ‘Inolvidable’, uno dei più grandi successi di Laura Pausini, di fronte a 12mila spettatori riuniti per il concerto di Miami del Laura Pausini World Tour 2023/2024.

La notizia non si è fermata a Miami, perché il video della loro esibizione è diventato virale in pochissime ore.’Roma’ è un’intensa ballad scritta dall’autore della hit mondiale ‘Despacito’, dove la complicità e l’unione di due delle voci più belle e riconosciute dal mondo latino e internazionali sono palpabili. “Chiunque mi conosca sa quanto io ami e ammiri Laura. È la sorella che mi ha dato il dono della musica” dice Luis Fonsi.”Grazie Fonsi mio. La nostra amicizia è come la tua voce, unica, grande e indimenticabile”, risponde Laura Pausini. Il singolo è accompagnato da un videoclip, disponibile da ora su Youtube, diretto da Carlos Perez (direttore creativo di Elastic People), girato in bianco e nero in un aeroporto di Miami con la partecipazione di Fonsi e Laura Pausini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata