Il cantautore esce dal locale e intona 'Pianeti' con i suoi tifosi

(LaPresse) Lo hanno aspettato fuori da un ristorante a Modena dove era a cena lunedì sera, cantando la sua hit ‘Pianeti’. Ultimo, all’uscita dal locale, ha accontentato e mandato in visibilio i fan. Il cantautore romano si è infatti unito al coro dei suoi tifosi e poi si è prestato a selfie e autografi, dopo aver ripreso lui stesso la scena con il suo telefonino. “Pazzesco”, il commento di Niccolò Moriconi.

