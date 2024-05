L'evento si svolgerà regolarmente nonostante il maltempo che sta imperversando in queste ore. Inizierà alle 20.40 in piazza Duomo

Si svolgerà regolarmente l’atteso concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo, a Milano, nonostante il maltempo che sta imperversando sulla città in queste ore. Secondo quanto appreso da LaPresse, gli organizzatori sono in costante contatto con le autorità ma per il momento non ci sono indicazioni particolari. Gli stessi organizzatori hanno spiegato che se nelle prossime ore le condizioni dovessero cambiare ci saranno delle comunicazioni. L’evento gratuito è in programma alle 20.40, sul palco si alterneranno artisti del calibro di Annalisa, Emma, Geolier, Mahmood, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Ultimo, Noemi, Ghali, The Kolors e Angelina Mango, reduce dal settimo posto all’Eurovision di Malmo in Svezia.

