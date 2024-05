Il fiume Lambro ha raggiunto un livello di 2,5 metri

È stata attivata alle 6.30 la vasca di laminazione del Seveso di via Aldo Moro, a Milano, colpita nella notte da piogge intense, che hanno causato l’allagamento del sottopasso di via Pompeo Leoni. Sono in arrivo squadre di Mm per gli interventi. Il fiume Lambro ha raggiunto un livello di 2,50 metri. Nella serata di ieri, fa sapere l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, “avevamo evacuato le comunità”. In città i sottopassi funzionano tutti, anche se vi sono molte pozzanghere. Il livello del Seveso, alle 6.30 è di 1,53 metri a Cesano Maderno, 0,95 a Palazzolo, 1,91 a Ornato, 1,88 a Valfurva. Il Lambro è a 1,32 a Peregallo, 2,57 a Feltre.

“Ancora una volta – ha detto Granelli – questa opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città”. Il maltempo proseguirà per tutta la mattinata. Per il sottopasso Pompeo Leoni, sono sul posto gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone a bordo di un’auto.

Al Nord piogge e temporali per tutto il giorno

La situazione maltempo al Nord proseguirà per tutta la giornata di oggi. Il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare descrive una situazion e di cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, in particolare dal pomeriggio. Previsti fenomeni intensi su nord Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalla serata si verificherà invece una parziale attenuazione delle precipitazioni su basso Piemonte, Liguria e sull’Emilia Romagna.

Maltempo, a Modena 12 interventi per alberi caduti e allagamenti

Nelle scorse ore sulla provincia di Modena si è abbattuto un forte temporale e sono state diverse le richieste di intervento ai vigili del Fuoco, in particolare dalla zona sud est del capoluogo. Secondo quanto riferito da una nota dei pompieri, sono state impiegate tre squadre nella tarda serata per far fronte a circa 12 interventi, tra cui alberi caduti, che occupavano il suolo pubblico, e prosciugamenti di garage e cantine allagate.

