L'artista di Maratea ha cantato il brano 'La Noia', vincitore a Sanremo

Applausi per Angelina Mango sul palco della Malmo Arena dell’Eurovision Song Contest. La cantante di Maratea, vestita di nero, è stata accompagnata da cinque ballerine messe in scena da Majnoon, che in passato è stato il coreografo di Madonna. La nostra artista si è esibita con il brano ‘La Noia’, vincitore al Festival di Sanremo.

