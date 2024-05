La carriera bruciante della figlia di Pino Mango

Ha bruciato le tappe in solo due anni, da ‘Amici‘ di Maria De Filippi alla vittoria a Sanremo che l’ha portata sul palco dell’Eurovision a Malmo. Angelina Mango, 23 anni, di Maratea (Potenza) è figlia d’arte. Suo padre è Pino Mango, il grande cantautore scomparso nel 2014 e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. Dopo aver cantato come corista in alcuni brani del padre a 19 anni debutta con il singolo ‘Va Tutto Bene’. Ma il successo arriva nel 2022 ad ‘Amici’ di Maria De Filippi. Arriva seconda al talent show di Canale 5 e pubblica i singoli ‘Voglia di Vivere’ e ‘Mani Vuote’ e un Ep che val secondo posto della classifica Fimi. Nel 2023 si esibisce in tour nei principali club italiani, facendo registrare ovunque sold out. Poi fa uscire il singolo ‘Fila Indiana’. Nel 2024 partecipa al Festival di Sanremo con la ‘Noia‘ e trionfa sul palco dell’Ariston. Il primo posto le apre le porte alla partecipazione all’Eurovision.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata