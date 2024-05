La polizia svedese starebbe indagando su una denuncia presentata nei suoi confronti da un componente femminile della troupe di produzione

A poche ore dall’inizio della finale dell’Eurovision Song Contest a Malmo (Svezia), scoppia il caso Joost Klein: il concorrente olandese è stato squalificato dalla serata finale dopo un non meglio precisato “incidente” nel backstage. Venerdì l’artista non si era esibito in due prove generali e l’organizzatore del concorso, la European Broadcasting Union (Ebu), ha detto che c’era un’indagine in corso. Secondo quanto riferisce l’Ebu, la polizia svedese sta indagando su “una denuncia presentata da un componente femminile della troupe di produzione” e per Klein non sarebbe appropriato partecipare al concorso mentre il procedimento legale è in corso. Sebbene siano circolate voci secondo cui l’incidente fosse collegato alla delegazione israeliana, gli organizzatori hanno affermato che l’incidente “non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione”.

