La cantante di Tel Aviv accede alla finale nonostante le proteste a Malmo. La vincitrice di Sanremo conquista la platea

C’è anche Israele nella finale dell’Eurovision Song Contest 2024. Nella seconda semifinale di giovedì sera Eden Golan ha superato il turno con la sua power ballad pop ‘Hurricane’, grazie ai voti arrivati da tutto il mondo, nonostante il clima ostile che ha circondato la presenza a Malmo della cantante di Tel Aviv, alla quale il pubblico della Arena ha riservato qualche fischio ma anche applausi. Nel pomeriggio oltre 10 mila persone avevano manifestato nel centro della città contro la presenza della rappresentante dello stato ebraico nella competizione, a causa dell’operazione militare israeliana a Gaza, definita “un genocidio” dei palestinesi dai dimostranti, tra i quali è comparsa anche la ragazza simbolo della lotta per i cambiamenti climatici, la svedese Greta Thunberg.

La 20enne israeliana dalla voce potente ha mostrato grande equilibrio rispetto all’ondata di ostilità da cui è stata investita. In conferenza stampa dopo l’esibizione, alla domanda di un giornalista polacco che le chiedeva se non pensasse che la sua presenza potesse mettere a rischio gli altri artisti, ha risposto così: “Penso che tutti noi siamo qui per un solo e unico motivo e l’Ebu sta prendendo tutte le precauzioni di sicurezza per rendere questo luogo sicuro e unito”.

Polemiche sulla Rai. Angelina incanta

E una polemica legata a Israele ha coinvolto anche la Rai, che ha mostrato in diretta la percentuale di voti assegnati dal nostro paese, tra cui spiccava nettamente al primo posto il 39% assegnato a Golan, circostanza non permessa dal regolamento dell’Ebu, che consente di rendere pubblici i risultati solo dopo la finale. L’Italia è presente alla gara con Angelina Mango, che ieri ha incantato la platea con una performance sfavillante della sua ‘Noia’, accompagnata da una coreografia degna di una popstar di livello internazionale, cantata da ospite. Il nostro paese infatti è tra i Big 5 qualificati di diritto alla finale con Francia, Germania, Regno Unito e Spagna oltre al Paese ospitante, la Svezia. La vincitrice di Sanremo 2024 si è presentata sul palco con un outfit sensuale, in un body con trasparenze e glitter.

La semifinale ha completato il quadro dei 26 paesi che correranno nella finale di sabato: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania, Svezia, Serbia, Portogallo, Slovenia, Ucraina, Lituania, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda, Lussemburgo, Lettonia, Austria, Paesi Bassi, Norvegia, Israele, Grecia, Estonia, Svizzera, Georgia e Armenia.

