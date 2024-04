La band scozzese si esibisce a Milano in vista delle date estive in Italia

I Simple Minds tornano in Italia, terra d’adozione per il leader Jim Kerr, di casa a Taormina, con uno show indoor, già sold-out, sabato 20 aprile 2024 al Forum di Milano, nell’ambito del loro Global Tour 2024. L’appuntamento milanese è un’anteprima delle date estive nel nostro paese della band scozzese , che sarà protagonista anche giovedì 27 giugno 2024 all’Auditorium Parco Della Musica Cavea di Roma oltre alla data precedentemente annunciata del 28 giugno. Il gruppo di Glasgow si esibirà poi il 30 giugno alla Rotonda Via Paolo Pinto di Bari (Locus Festival), l’1 luglio in Piazza Garibaldi di Senigallia e il 4 luglio in Piazza Sordello di Mantova (Mantova Summer Festival).

Gruppo cardine della new wave anni ’80 i Minds dopo un pugno di dischi sperimentali sono arrivati al vertice con un album seminale come ‘New Gold Dream’, citato anche dagli amici U2 come fonte d’ispirazione, diventando poi uno dei gruppi di maggior successo provenienti dal Regno Unito, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, con singoli al numero uno su entrambe le sponde dell’Atlantico e album al numero uno in tutto il mondo, tra cui cinque album al numero uno nel Regno Unito: ‘Sparkle In The Rain’ (1984), ‘Once Upon A Time’ (1985) e ‘Street Fighting Years’, oltre alla registrazione del concerto ‘Live In The City Of Light’ (1987) e alla compilation ‘Glittering Prize 81/92’.

Negli ultimi 10 anni la band fondata da Jim Kerr e Charlie Burchill ha riacceso la magia che l’ha resa una forza artistica vitale, citata da artisti più giovani e ha suonato per decine di migliaia

di persone ogni anno, in tutto il mondo.

I Simple Minds sono: Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce).

Le date:

SABATO 20 APRILE 2024

MILANO – FORUM (SOLD OUT)

GIOVEDì 27 GIUGNO 2024 NUOVA DATA

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – CAVEA

ROMA SUMMER FEST

VENERDÌ 28 GIUGNO 2024

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – CAVEA

ROMA SUMMER FEST

DOMENICA 30 GIUGNO 2024

BARI – ROTONDA VIA PAOLO PINTO

LOCUS FESTIVAL

LUNEDÌ 1 LUGLIO 2024

SENIGALLIA – PIAZZA GARIBALDI

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024

MANTOVA – PIAZZA SORDELLO

MANTOVA SUMMER FESTIVAL

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata