Il gruppo spagnolo vola all'Eurovision Song Contest

Il gruppo spagnolo Megara con il brano “11:11” vince la terza edizione di “Una Voce per San Marino” e vola al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia. Delusione per Loredana Bertè, solo seconda. Terzi i La Rua. I Jalisse vincono il premio “Miglior Look” assegnato dal San Marino Outlet Experience, mentre Bertè conquista il premio “Ogae italy” assegnato dal fan club eurovisivo italiano e quello della critica assegnato dalla stampa accreditata sammarinese e internazionale. I La Rua conquistano il premio “Felbal” per il brano più radiofonico assegnato da Radio San Marino. Infine i Megara vincono anche il premio “Ludovico Di Meo” assegnato da San Marino RTV al miglior artista emergente.

