Chi vince potrà partecipare all'Eurovision Song Contest

Oggi la finale di ‘Una voce per San Marino’, alla quale partecipano anche Loredana Bertè, i Jalisse e Marcella Bella, che hanno dunque la possibilità di finire, in caso di vittoria, all’Eurovision. I conduttori della finale sono Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, ospite della serata Riccardo Cocciante.

Si tratta della terza edizione di ‘Una Voce per San Marino’, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia.

Dopo lo spoiler iniziale di Fiorello lo scorso 25 gennaio, è ufficiale: Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 con Fiorello e Mauro Casciari e de I Soliti Idioti con Francesco Mandelli, e Melissa Greta Marchetto, conduttrice e speaker radiofonica e attualmente speaker di Virgin Radio, sono i nuovi conduttori per la finalissima di oggi, ssabato 24 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm) e che decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a MALMÖ in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.

La serata, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution e trasmessa in diretta nazionale, vedrà otto artisti Emergenti e otto Big gareggiare tra loro. Una Giuria qualificata decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno, l’Artista Vincitore (o vincitrice).

Ecco gli artisti della categoria “big” ammessi alla finale: Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Jalisse, La Rua, Marcella Bella, Pago, Wlady, Corona, Ice Mc, Cameo: Dj Jad, Loredana Bertè.

