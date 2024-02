Le dichiarazioni ad Al Jazeera: "Chiunque lo conosca dovrebbe prenderlo per le caviglie e scuoterlo finché non finisce di essere uno str***o"

Sono ancora una volta destinate a sollevare polemica le parole di Roger Waters, ex frontman dei Pink Floyd, sulla guerra a Gaza. Dopo che, a novembre, Waters aveva detto che Hamas “ha l’obbligo morale di resistere” all’occupazione israeliana, questa volta bersaglio del cantante è stato Bono degli U2, accusato per le sue dichiarazioni pubbliche in favore dello Stato ebraico. “Chiunque conosca Bono dovrebbe dovrebbe prenderlo per le caviglie e scuoterlo fino a quando non smette di essere un enorme str***o“, ha detto in un’intervista ad Al Jazeera. “Dobbiamo iniziare a parlare con queste persone e dire loro: ‘La vostra opinione è disgustosa e degradante quando difendete quell’entità sionista’. Quando due settimane fa alla Sphere ha cantato sulle stelle di David è stata una delle cose più disgustose che io abbia mai visto in vita mia”, ha aggiunto.

