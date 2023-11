L'ex cantante dei Pink Floyd era già stato indagato per aver indossato una divisa nazista a un concerto

Polemica su Roger Waters, l’ex cantante dei Pink Floyd, dopo le sue affermazioni sulla guerra a Gaza. Intervistando dal podcast Rumble del giornalista Glenn Greenwald, il musicista ha sottolineato come Hamas abbia “l’obbligo morale di resistere all’occupazione”. Non è la prima volta che Waters finisce nella bufera per vicende di questo genere: la scorsa estate, infatti, era stato indagato dalla polizia tedesca per avere indossato un ‘costume da nazista’ durante un concerto in Germania.

