'Tuta gold' si riconferma campione di ascolti. Sold out il concerto al Forum di Milano del 21 ottobre

È fuori ora ‘Nei letti degli altri’, il nuovo album di Mahmood, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici.

Il successo di ‘Tuta Gold’ e le nuove date del tour

Il singolo ‘Tuta gold’ si riconferma campione di ascolti, al #1 posto in radio, negli streaming e su Vevo. L’artista ha appena annunciato il sold out – arrivato in solo 24 ore – del live al Forum di Milano (21 ottobre 2024) che raddoppia con una seconda imperdibile data, prevista per il 22 ottobre 2024. Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani: il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli.

Il nuovo album

Intimo e introspettivo, ‘Nei letti degli altri’ è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani; il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, un posto sicuro in cui si sa che si può sempre far ritorno.

