Il due volte vincitore del Festival (2019 e 2022): "Rappresenta la maturità emotiva che questo disco mi ha regalato"

Mahmood parteciperà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con ‘Tuta Gold’, dopo aver vinto per due volte, nel 2019 con ‘Soldi’ (4 dischi di platino) e nel 2022 con ‘Brividi’ (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. La canzone, scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre, vede alla composizione anche Francesco Catitti mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo. “Quello di quest’anno è un brano nuovo per me. Non facile. Un pezzo diverso dal mio genere. Quindi non sarà certo facile ottenere la terza vittoria. Tornare a Sanremo è sempre bello ma proprio perché la canzone è difficile e ti lascia poco tempo per respirare sto vivendo questa esperienza come fosse la prima volta”, ha detto Mahmood in conferenza stampa. “Torno al passato, a ciò che ha provocato sofferenza, ma che ha avuto anche risvolti positivi perché quei dolori mi hanno fortificato. Rappresenta la maturità emotiva che questo disco mi ha regalato”.

“Sono maturato a livello emotivo – aggiunge l’artista – prima mettevo più barriere. La libertà artistica ha dei valori. La musica è una scelta, il mio modo di viverla è sempre libero dall’essere vincolato. Mischiare le produzioni anche quella è libertà, come lo è restare in studio fino alle 2 di notte”.

Nella serata di venerdì 9 febbraio dedicata alle cover Mahmood si esibirà con il brano ‘Come è profondo il mare’ di Lucio Dalla, accompagnato dai Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, gruppo storico di canto a tenore. “Questo brano di Dalla descrive per eccellenza il senso di libertà. Il mare non lo puoi recintare”, dice Mahmood che da aprile 2024 si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’European Tour, 17 date che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio (sold out) e il 18 maggio 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata